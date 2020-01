Gianni Ledda, il presidente della Pro Loco della città di Oristano è indagato per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose, durante la notte del 31 dicembre in piazza Roma.

Ledda, infatti, prima di Capodanno, aveva firmato un’ordinanza di che impediva lo scoppio di botti dentro la città. Purtroppo però alcuni bengala sembrano essere stati esplosi ugualmente. Il presidente della Pro Loco, già sentito dalla Polizia, è stato pertanto denunciato e ora si trova indagato. Insieme a lui, sono indagate anche altre persone.

Il coinvolgimento nell’inchiesta è legato al suo ruolo di responsabile della sicurezza degli eventi organizzati a Oristano per salutare il nuovo anno, tutti in collaborazione con il Comune. “Purtroppo – spiega Ledda, parlando dei bengala – si è trattato di un caso isolato, durato una manciata di secondi, di cui non mi sono proprio accorto. Non era stato autorizzato – conferma – e ne sono venuto a conoscenza solo a distanza di giorni attraverso i social”.