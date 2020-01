66 mila euro le multe ai trasgressori e sei slot machine sono state sequestrate dai funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Cagliari e Oristano.

Quattro di esse si trovavano in un locale a Serramanna mentre le altre due a Sarroch, ma tutte e sei non erano collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Entrate e pertanto risultavano illegali. Sequestrati anche 1.300 euro in contanti trovati all’interno delle macchinette.