Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis. Un 84enne cagliaritano alla guida di una Fiat punto, dopo avere effettuato una svolta a sinistra dalla via Col d’Echele ed essersi immesso in via Is Maglias, ha investito una 75enne che stava attraversando sulle strisce pedonali. La donna, caduta a terra, è rimasta ferita.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che prontamente è intervenuto per prestare le prime cure e a trasportare la donna al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.