In Regione approdano le tematiche relative alla continuità territoriale aerea, con lo stop dei voli da aprile, e al caro traghetti, e le sedute avranno luogo in Consiglio regionale venerdì 24 gennaio e durante la statutaria il 3 febbraio. Nella prima si affronterà l’argomento della mozione dei Progressisti sulla scadenza, datata il 16 aprile, del regime di continuità, in particolare sulla grande difficoltà delle persone di prenotare biglietti per voli di linea, che partono dal 17 aprile da e verso l’isola.

Ma non solo: il consiglio discuterà anche della mozione fatta da Cesare Moriconi (Pd) relativa alla valutazione degli effetti dell’accordo Stato-Regione da 2,1 miliardi di euro.

La seduta statutaria del 3 febbraio toccherà un altro delicato argomento: la vertenza sui costi dei traghetti che sono rincarati dall’inizio di gennaio con l’entrata in vigore della direttiva Ue che tagli la percentuale di zolfo nei carburanti.