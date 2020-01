Con un video annuncio diffuso sui canali social i Pearl Jam hanno annunciato il titolo e la data di uscita di Gigaton, il nuovo album di inediti della band di Eddie Vedder.

Il nuovo album uscirà il prossimo 27 marzo, tutte le info su pearljam.com

In primavera i Pearl Jam partiranno per un tour in Nord America, che poi proseguirà in Europa.

In Italia è prevista una data il 5 luglio 2020, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.