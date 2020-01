“Jennifer Lopez ho io la soluzione che fa per te, la città perfetta che cerchi è Cagliari!”. Piovono le critiche sul sindaco Paolo Truzzu, che oggi ha annunciato di aver scritto una lettera all’attrice, cantante e ballerina Jennifer Lopez per invitarla a Cagliari. J.Lo ha infatti dichiarato sul periodico Vanity Fair di volersi trasferire in una città tranquilla in Italia.

Il primo cittadino di Cagliari ne ha subito approfittato per scriverle guadagnando, per ora, gli sberleffi dell’opposizione.

Francesco Agus (Progressisti), direttamente sul suo profilo Facebook, ha pubblicato la notizia commentando: “Essere provinciali, esserlo nella mente”, e cambiando per l’occasione uno slogan caro agli Sconvolts.

Scorrendo nei commenti l’opposizione si scatena. È la stessa Francesca Ghirra a rispondere in questo modo:

Non è finita qui. Anche Francesca Mulas, consigliera comunale, si supera con una foto di Jennifer in piazza Matteotti, che accenna un passo di danza davanti al Municipio.

Anche Valerio Piga, candidato consigliere comunale alle passate elezioni di Cagliari non è da meno, immortalando la famosa cantante davanti a una montagna di sacchi della spazzatura.

Qualcuno ha poi abbozzato un commento divertente, riferito a un video doppiato dall’attore Simeone Latini: “Anche lei a Baracca Manna come Meghan e Harry?”

