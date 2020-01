È finita nel mirino della Guardia di Finanza una società di Cagliari, colpevole di aver affittato tre locali ad uso commerciale a una società di Capoterra senza mai dichiarare nemmeno un euro dei canoni percepiti.

L’evasione ammonta a quasi 27mila euro e ricavi non dichiarati per 85mila. I finanzieri di Sarroch hanno scoperto che la società proprietaria degli immobili, nel 2017 e nel 2018, non aveva dichiarato di aver percepito gli affitti per 85.500 euro, non pagando così 27 mila euro di imposta sul valore aggiunto.