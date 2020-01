Tirocini rivolti agli over 35, nuovo bando su sardegnalavoro.it. Il portale ha messo online la possibilità di presentare le domande dalle 10 del 16 gennaio. Sono circa 3 milioni di euro i finanziamenti disponibili e si può ipotizzare la realizzazione di 740 tirocini, con una indennità mensile lorda di 600 euro per ogni tirocinante.

“Vogliamo offrire dignità e opportunità di lavoro ai disoccupati senza reddito, superando l’assistenzialismo e stimolando percorsi personali e sociali di promozione e responsabilità”, ha dichiarato l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda annunciando la pubblicazione del bando.

Il tirocinio, ha spiegato, “è un vero strumento di politica attiva finalizzato a far conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà occupazionale attraverso una formazione professionale e l’affiancamento direttamente sul lavoro”. Come Regione, ha concluso, “in collaborazione con Aspal stiamo mettendo in campo tutte le azioni perché questo strumento sia un mezzo per un inserimento stabile nel mercato del lavoro e non solo un’isolata, per quanto utile, esperienza lavorativa”.