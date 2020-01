Il web non perdona il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, investito in queste ultime ore da sberleffi e critiche.

Le motivazioni? Aver invitato la cantante e attrice Jennifer Lopez a Cagliari. La showgirl, in un’intervista fatta a Vanity Fair, ha infatti espresso il desiderio di vivere in una città tranquilla in Italia. Il Primo cittadino di Cagliari ha così preso carta e penna e ha scritto a J. Lo per invitarla nel capoluogo sardo. Non sono mancati gli sfotto’ sul web.

Su Facebook è spuntato anche un concerto di Jennifer Lopez a Giorgino. “JLo – si legge ironicamente nella nota – dopo l’invito del sindaco Truzzu, ha deciso: si trasferirà a Cagliari. C’è già stato un primo sopralluogo della cantante americana, la quale si è innamorata di Giorgino, delle cozze, dei bocconi e della specialità ittiche sarde. Proprio per questo ha deciso di dedicare alla sua (futura) città di residenza un live da ricordare”.

Durante lo spettacolo “ci saranno diverse guest star provenienti dall’isola con le quali Jlo duetterà. Ad aprire il concerto i Tazenda, mentre la compagnia Lapola, e in particolare Massimiliano Medda, si occuperanno di presentare lo spettacolo. I duetti annunciati sono due. Jennifer duetterà con Marco Carta sulle note di “La Forza Mia” del cantante pirrese. Gran finale sarà dedicato proprio al sindaco Truzzu che duetterà con Jlo sulle note di Jenny from the (national) block”.

“I biglietti – conclude beffarda la nota dell’evento – saranno in vendita da domani al Comune di Cagliari”.

