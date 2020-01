È morto dopo un giorno di agonia Enrico Spiga, il giovane di 39 anni che ieri, sulla strada statale 387 a Selargius, si era scontrato contro un pulmino finendo in coma.

I genitori hanno dato il consenso per donare gli organi. Purtroppo, le sue condizioni sono state subito molto gravi: era stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo della Opel Corsa a bordo della quale si trovava anche il fratello di 37 anni, rimasto ferito in modo più lieve. La macchina, per motivi ancora poco chiari, si è schiantata contro un pulmino. Nell’incidente è rimasto ferito lievemente anche il 29enne che si trovava alla guida del mezzo pesante.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.