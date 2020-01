Investito e ucciso mentre camminava lungo la via Emilia a Rimini, questa sera verso le 18.

La vittima, di 63 anni, è stato investito da una Mercedes Classe A mentre camminava sul ciglio della strada in un tratto poco illuminato. L’automobilista in stato di choc è stato soccorso e portato in ospedale.

Secondo la Polizia stradale, l’auto sarebbe arrivata alle spalle della vittima, che è rimbalzata sul cofano prima di finire a terra.

Sul posto oltre alla Stradale anche i vigili del fuoco di Rimini e un’ambulanza del 118.