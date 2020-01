Nuova vittoria per la Dinamo Sassari, che ha battuto i polacchi del Tolun per 91 a 71, regalandosi l’ottavo successo della stagione in undici partite e portandosi così ad un solo successo dalla certezza matematica degli ottavi.

Vincita dedicata a Luca “Spikkio” Ruggiu, tifosissimo della Dinamo, scomparso tre giorni fa dopo una breve malattia e celebrato dal popolo biancoblu. “Gli dedichiamo questa vittoria”, ha detto a fine gara coach Gianmarco Pozzecco.

“Siamo contenti per la vittoria, abbiamo affrontato la gara con il giusto piglio e difendendo con continuità contro una squadra che segna tantissimo – ha commentato Pozzecco – sono molto contento per Jerrells, ha giocato una partita vera e intensa dall’inizio, è questo il Curtis che vogliamo”. Soddisfatto anche Stefano Gentile. “Era importante partire bene, sapevamo di essere in emergenza e che ognuno doveva dare qualcosa di più in campo, quando siamo riusciti a prendere il nostro ritmo difensivo, in attacco abbiamo messo in mostra le nostre capacità migliori”.

È sempre più probabile, poi, l’arrivo del bahamense Dwight Coleby, che momentaneamente gioca all’Itu Istanbul. Nato nel 1994, 205 centimetri di altezza per 106 chili di peso, sarà quasi sicuramente lui il sostituto di Jamel McLean, che ha lasciato la Dinamo anticipatamente.