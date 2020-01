Gli autori della rapina avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Newton a Cagliari, fuori da una discoteca, sono stati identificati dagli agenti della Squadra mobile di Cagliari.

In manette sono finiti due algerini, accusati di aver aggredito un uomo di 60 anni e il figlio di 26, di averli minacciati con una bottiglia rotta e con una catena, usata poi per colpire il viso del 60enne quando, alla richiesta dei due malviventi di farsi dare tutto ciò che avevano in tasca, entrambi hanno reagito.

I due rapinatori hanno poi preso una catenina e il portafogli del 26enne e sono fuggiti. La Polizia, recuperati probabilmente i filmati della telecamere della zona, è riuscita a rintracciare gli autori del colpo.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella Questura di Cagliari.