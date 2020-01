Sarà Giorgio Vanni ad aprire il Cartoon Fest in programma alla fiera di Cagliari dal 14 al 16 febbraio. Lo rende noto tramite un comunicato “Primaverasulcitana”, l’associazione culturale di organizzazione eventi di Cagliari.

“Amatissimo cantante italiano – scrivono nel comunicato – è noto al pubblico per tantissime colonne sonore di importanti cartoni animati, come Dragon Ball, Pokemon, Detective Conan, One Piece all’ arrembaggio e tante altre. Un mondo colorato, un mondo di divertimenti per adulti e bambini dove le parole d” ordine sono festa e divertimento. In una magica atmosfera, incontrerete mascotte e principesse Disney, Bing, i supereroi e vedrà volteggiare Spiderman”.

L’evento

L’evento si sviluppa in una superficie di 5000 mq al coperto (dove si tengono i grandi concerti) e sarà composto da:

Mondo di Harry Potter ben 200 mq

Mondo Disney con Minnie Topolino e Principesse

Oltre 500 mq dedicati a tanti e vari laboratori a tema cartoon per bambini con animatori selezionati

Luna Park per bambini e giochi gonfiabili

Mondo Lego e laboratori

Cosplay contest

Esibizione live delle grandi voci dei cartoni animati come la Regina Clara Serina (cantante delle sigle di Lady Oscar, l’uomo tigre, Gigi la trottola e tante altre magnifiche interpretazioni) o il mitico Douglas Meakin (cantante delle sigle come Candy-Candy, SAampei e tanto altro).

Inoltre, ci sarà il musical Magic Cartoons con tantissimi ballerini, figuranti, personaggi Disney, cantanti, la magia delle fiabe e delle colonne sonore Disney.