“Stiamo inviando le nostre truppe” in Libia “per sostenere la pace”. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Il leader di Ankara non ha specificato se i soldati siano già arrivati in Libia né quanti ne verranno inviati. In Libia sarebbero inoltre già presenti a sostegno di Tripoli oltre 600 mercenari siriani cooptati dalla Turchia, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani e altre fonti locali.