Senza stipendio da dicembre e senza nemmeno la tredicesima. Un centinaio i lavoratori degli appalti delle pulizie, con bandiere striscioni e cori, davanti all’Università di Cagliari per protestare contro questi ritardi.

“Mancano ancora – spiega Nella Milazzo della Cgil – la retribuzione di dicembre e per molti lavoratori ancora la tredicesima. Chiediamo anche il rispetto complessivo del contratto di lavoro. Non è la prima volta che succede”.

I dipendenti dell’appalto, che sono circa 270 in tutta la Sardegna, svolgono il servizio per diverse istituzioni, dall’Università all’Autorità portuale.

“Il sit-in – ha spiegato Milazzo – è stato organizzato per sensibilizzare tutte le istituzioni appaltanti, non solo l’Università”.

Uno spiraglio è offerto dall’incontro con la Cns, la società affidataria del servizio che a sua volta ha affidato la gestione a un’altra ditta, previsto per il 24 gennaio. “Si può arrivare a una soluzione – ha spiegato la rappresentante della Cgil – ma siamo sempre in ritardo. E per i lavoratori la situazione sta diventando sempre più difficile”.