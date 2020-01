L’Associazione Amicizia Sardegna Palestina in collaborazione con l’Associazione NoArte ha organizzato un incontro dedicato allo scrittore e giornalista palestinese Ghassan Kanafani.

Insieme verranno ripercorse le tappe fondamentali che hanno caratterizzato la sua vita e la sua carriera, per poter comprendere a fondo le motivazioni che a oggi lo rendono ancora una figura importante e un punto di riferimento forte per le nuove generazioni palestinesi.

L’evento

“Vi racconteremo – si legge in una nota che correla l’evento Facebook – come le sue Opere siano riuscite ad andare “Oltre il confine” abbattendo cosi le barriere create dall’occupazione da parte dell’esercito israeliano, barriere che ancora oggi vedono il popolo palestinese privato dei propri diritti, della libertà e del legittimo ritorno alle loro case.

Intervento a cura di Samed Ismail

Letture di Alessandro Congeddu

Musiche Aldo Matzeu

Seguirà l’aperitivo conviviale. L’appuramento è fissato per domenica 19 gennaio ore 18

nello Spazio Antas in via Arbarei 10, San Sperate. L’ingresso gratuito.

Chi è Ghassan Kanafani

Nacque ad Acri il 9 aprile 1936, nella Palestina allora occupata dagli inglesi. E’ considerato il più celebre e sensibile interprete della tragedia palestinese. Quando gli israeliani invasero le terre palestinesi, la sua famiglia fuggì in Libano e poi in Siria. Kanafani divenne scrittore, giornalista, poi portavoce del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Fu ucciso a Beirut, l’8 luglio 1972, in un attentato rivendicato dal Mossad, i servizi segreti di Israele.