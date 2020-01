Con l’inaugurazione di oggi, il traffico dei veicoli – fa sapere Anas – viene deviato sulla nuova carreggiata per l’intera lunghezza del lotto, a doppio senso di marcia. I lavori sulla statale 597 proseguiranno sulla carreggiata opposta, che verrà completamente ammodernata. È stato chiuso al traffico lo svincolo di Monti all’altezza del km 61.

I lavori di realizzazione del lotto 6 prevedono l’apertura al traffico entro l’anno in corso. Il tracciato si estende per un totale di circa 6,5 km e una volta concluso collegherà in continuità a 4 corsie con Olbia.