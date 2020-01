Due ovili, in località Sa Tarredda e Monte Leone, nell’area di Carbonia, sono stati oggetto dei controlli dei Carabinieri in un blitz a cui hanno preso parte una trentina di uomini.

Lo scopo dell’intervento era a verificare l’eventuale somministrazione di farmaci, anche illegali, agli animali, ma anche quale tipo di mangimi venisse usato dagli allevatori e la situazione igienico sanitaria degli allevamenti, nonchè l’eventuale presenza di droga e armi nascoste.

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero dei militari dell’Arma, per monitorare la situazione dall’alto. Dalle verifiche non sarebbero emerse particolari problematiche, tranne in un ovile dove sono ancora in corso le operazioni di controllo sul fronte dello stoccaggio dei rifiuti, facendo così scattare le sanzioni nei confronti del titolare.