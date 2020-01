Ancora una storia di animali maltrattati: protagonista della vicenda questa volta un giovane cagnolino di un anno, che si è trovato faccia a faccia con la morte per la fame e per il freddo in un isolotto del Fiume Tirso, nel territorio di Fordongianus, dove era rimasto bloccato non riuscendo più a tornare sulla terraferma.

Dei passanti fortunatamente l’hanno notato e sono riusciti a dare l’allarme e una pattuglia della Stazione di Villaurbana del Corpo Forestale regionale è intervenuto e l’ha salvato.

Gli agenti hanno dovuto costruire una di catena umana, districandosi nella la fitta vegetazione, fino a quando sono riusciti a raggiungere l’animaletto, uno Epagneul Breton privo di microchip che, dopo essere stato rifocillato e assistito, è stato consegnato al sindaco del paese. Il cagnolino al momento del recupero indossava un collarino di pelle con uno spezzone di catena.