Attacchi sui social, e su alcune testate on line, Il direttore del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, l’anno scorso ha denunciato per diffamazione alla Procura della Repubblica di Sassari, un imprenditore gallurese, Claudio Addis.

L’udienza si sarebbe dovuta tenere questa mattina, ma il magistrato che averebbe dovuto tenere la seduta non era presente, come erano assenti anche gli avvocati di Cuccurese e lo stesso direttore della banca.

La prossima udienza è convocata per il prossimo 4 giugno e secondo l’imprenditore Abbis: “Oggi è stata un occasione persa per raccontare come la banca stia condizionando il mio futuro e quelle delle mie imprese”.

La vicenda risale al dicembre del 2017 quando Claudio Addis, si incatenò davanti al Direzione regionale della Banca a Sassari accusando duramente i vertici del Banco di Sardegna e ritenendosi vittima di un’ingiustizia.