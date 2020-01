Torna nell’isola Famelab, il talent show dedicato alla scienza e alla sua divulgazione. Lo show fece tappa l’ultima volta a Cagliari nel 2017 e ora gli faranno da palcoscenico Sassari, Nuoro e di nuovo Cagliari.

Potranno partecipare alla competizione studenti e ricercatori di età compresa tra i 21 e i 40 anni di qualsiasi disciplina scientifica, tranne scienze sociali ed economiche, presentando in tre minuti le proprie ricerche e scoperte senza l’ausilio di computer e diapositive, di fronte a un pubblico di appassionati e a una giuria di esperti. L’edizione sarda del talent sarà coordinata dalla sezione cagliaritana dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare con l’Istituto nazionale di Astrofisica di Cagliari, il Dipartimento di Fisica e Piano lauree scientifiche di Fisica dell’Università di Cagliari, l’ateneo di Sassari, il Comune di Nuoro, Europe Direct Nuoro e Consorzio Universitario Nuorese.

Collaborano Sardegna Teatro, Crs4, IDeAS e Laboratorio Scienza. Previste due pre-selezioni: il 20 febbraio alle 10:30 a Sassari, nel complesso didattico d’Ateneo di via Vienna e il 21 febbraio alle 10:30 a Cagliari, al Teatro Massimo. La finale regionale si terrà il 12 marzo alle 10:30 al Teatro Eliseo di Nuoro. I vincitori della selezione regionale parteciperanno alla masterclass in comunicazione della scienza a Perugia dal 17 al 19 aprile, in vista della finale nazionale di Trieste del 4 maggio e della finale internazionale il 4 e 5 giugno 2020 a Cheltenham, nel Regno Unito, città Natale di Famelab, dove nacque nel 2005.