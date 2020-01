FootureLab arriva in Cina con l’approvazione dell’ex calciatore Fabio Cannavaro, campione del mondo e Pallone d’oro nel 2006 e oggi allenatore del Guangzhou Evergrande. La società sassarese della galassia Abinsula, composta da professionisti del calcio, tecnici, operatori di mercato e ingegneri, opera nel settore sportsdata con la raccolta, l’analisi e l’utilizzo di dati, video e statistiche per l’ottimizzazione e lo sviluppo delle attività di club, giocatori, operatori e media.

Confermata oggi, giovedì 16 gennaio, la collaborazione col club allenato dall’ex azzurro. FootureLab metterà a disposizione dei neocampioni di Cina “Footure Desk”, il primo di una nuova suite di prodotti studiati per gestire il day by day di allenamenti e partite. “Lavoriamo con i professionisti del settore attraverso innovativi strumenti di valutazione e monitoraggio della crescita del giocatore e della squadra – spiegano – La nostra idea rappresenta la fusione fra tecnologia moderna e capacità analitiche del calcio, elaboriamo i dati sportivi a nostra disposizione, trasformandoli nel prodotto giusto utile al monitorare e valutare le prestazioni dei giocatori, perché innovare è possibile anche nel calcio e noi siamo alla costante ricerca della soluzione migliore possibile”.

L’approdo in Cina della società sassarese è “un’ulteriore testimonianza del fatto che in Sardegna si può fare impresa e si può innovare e che l’innovazione made in Sassari non ha confini”.