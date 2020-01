Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas è tra i sostenitori della proposta referendaria e commenta così, a caldo, la decisione di inammissibilità della Consulta in relazione al referendum finalizzato all’abolizione della quota proporzionale dalla legge elettorale: “Impedire ai cittadini italiani di esprimersi su un aspetto così importante della democrazia e delle Istituzioni, come è la Legge elettorale, è una sconfitta per tutti”.

“In attesa di leggere le motivazioni della sentenza non posso che rammaricarmi nel vedere negato agli italiani il diritto di scegliere un modello di legge elettorale confacente alle proprie aspettative, e alla legittima aspirazione, questo era e resta il nostro intendimento – afferma il governatore, che conclude – di garantire un sistema che insieme al rispetto delle regole democratiche assicuri governabilità e stabilità al Paese”.