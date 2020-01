L’Aou di Sassari rettificherà venerdì 17 gennaio la delibera numero 4 del 15 gennaio scorso, con la quale si approvava la convenzione tra l’Azienda di viale San Pietro e la congregazione religiosa delle Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli: “Non c’era alcuna intenzione da parte dell’azienda di assumere nuovo personale Oss al di fuori dei concorsi – dichiara la direzione generale – si voleva provvedere soltanto alla necessità di sostituire una religiosa, che andrà in quiescenza a febbraio, con un’altra”.

Con la delibera del 15 gennaio, spiega la direzione nella delibera integrativa che sarà adottata domani, “Non sarebbe stata modificata la dotazione organica degli Oss né sarebbe stata pregiudicata o modificata la procedura concorsuale relativa all’assunzione di operatori socio sanitari con la delibera del 15 gennaio – sottolinea l’azienda sanitaria – semplicemente, sarebbe stata sostituita una figura, quella della religiosa, comunque già presente nell’azienda anche in virtù di una convenzione stipulata dalla ex Asl di Sassari (oggi Ats) e transitata in Aou il 1 gennaio 2016, con l’incorporazione del presidio ospedaliero Santissima Annunziata”.

La direzione aziendale dell’Aou di Sassari nella nuova delibera integrativa, in uscita domani, ha stabilito di annullare il precedente schema di convenzione e “di dare atto che verrà stipulata apposita convenzione con il dettaglio delle attività che la suora andrà a svolgere nell’ambito ospedaliero in analogia a quelle già previste nella convenzione fino a oggi in essere”, visto e considerato che la convenzione prevista nella delibera non è stata perfezionata con la firma digitale di entrambe le parti.