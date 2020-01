Nella serata l’incendio di uno scivolo per i giochi dei bambini ha visto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato la propagazione delle fiamme ad una struttura in legno.

Il fatto è avvenuto in via Fieramosca in un parco del centro abitato.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione Comando di Quartu Sant’Elena per ulteriori accertamenti e indagini.