La motorizzazione civile diventa regionale: la Giunta ha avviato le pratiche, su proposta dell’assessore dei Trasporti Giorgio Todde e a seguito dell’approvazione di una delibera che dà mandato alla direzione generale dei Trasporti di predisporre uno schema di decreto legislativo che prevede il trasferimento delle funzioni in materia di motorizzazione civile.

Lo schema dovrà essere anche approvato in sede di commissione paritetica Stato-Regione. Nelle altre regioni a Statuto speciale le competenze relative alla motorizzazione sono già in capo alla Regione.

“Si tratta di un atto importante in grado di rendere efficace un sistema che spesso ha determinato disagi per gli utenti e aggravi fiscali per gli autotrasportatori”, ha commentato Dario Giagoni, che ne ha dato notizia insieme Giorgio Todde.