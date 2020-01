Torna la tanto temuta influenza suina. Una ragazza di origini olbiesi è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, a Salerno, dopo aver contratto il virus. La giovane non versa in pericolo di vita, riferiscono fonti del nosocomio, è in terapia ed è in buone condizioni.

“Il virus AH1N1 è un ceppo incluso nel vaccino antinfluenzale diffuso dall’Asl con la campagna annuale, ed essendo questo il periodo di picco, è naturale che qualche caso si manifesti”, rasserena il dottor Mariano Corrado, dirigente del reparto in cui è ricoverata la ragazza.

La paziente tornava da una vacanza nel sud Est asiatico, ma i medici hanno prontamente escluso che potesse trattarsi di una malattia tropicale attraverso un tampone faringeo che ha confermato la diagnosi dell’influenza suina. Anche il fidanzato della ragazza è stato sottoposto a controlli medici perché accusava sintomi influenzali, ma non è stato ricoverato e ha potuto far rientro a casa con la terapia adeguata.