È caduto dal pianale di un camion, sbattendo la testa per terra. Un uomo di 61 anni, titolare di una ditta di Quartu Sant’Elena, è stato ricoverato al Brotzu.

L’uomo era impegnato nei lavori di campionamento delle acque sotterranee dell’area industriale di Macchiareddu, a Uta, quando è inciampato, cadendo dal pianale.

Non trovandosi solo, gli altri operai sono subito intervenuti bloccando il cavo del cingolato che rischiava di schiacciare il 61enne.

Ferito ma non in modo grave, è stato portato all’ospedale Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Uta e i funzionari dello Spresal, che si stanno occupando di ricostruire le dinamiche dell’incidente sul lavoro.