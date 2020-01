È finita nel mirino dei carabinieri del Noe anche un’azienda del cagliaritano, precisamente nell’area industriale di Macchiareddu, nell’indagine coordinata dalla Procura di Torino sulla gestione e sul traffico illecito di rifiuti. Essa vede coinvolta, a livello nazionale

l’azienda Cma, con sede a Torino ma con filiali in tutta Italia.

Non risulterebbero sardi coinvolti nella vicenda, ma indagati ci sono i nomi di 3 responsabili commerciali della Cma.

L’azienda di Torino aveva in Sardegna una filiale che gestiva il recupero e il riciclo di carta e plastica proveniente dal territorio. Secondo l’accusa tutte le operazioni di riciclo sarebbero, però, avvenute in maniera non conforme alla normativa vigente. A Macchiareddu i militari del Noe hanno acquisito alcuni documenti utili allo sviluppo delle indagini non ancora ultimate.