Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative di Quartu Sant’Elena, in campo scenderà anche la Lista Civica in rappresentanza per Flumini. La Lista rappresenterà, come si evince dal comunicato stampa diramato dai rappresentanti, “sarà rappresentata da persone che fanno parte del litorale e che conoscono molto bene le problematiche di questa zona e che hanno voglia di rappresentare tutti i suoi tanti abitanti in un possibile inserimento nel Comune”.

“Pensiamo che finalmente Flumini venga rappresentata e che sia parte integrante della Città di Quartu S.Elena – continua la nota. “Pandolfi ha messo a nudo la nostra situazione e il nostro territorio, che per tutti è identificato come Flumini di Quartu. Invece il nome della nostra lista parla chiaro ed è semplice: Flumini È Quartu, e siamo sicuri che appoggiando Francesco riusciremo veramente a portare le nostre istanze”.

La Lista di Flumini appoggerà, quindi, la Lista ‘Quartu da Salvare’ del Candidato Sindaco Francesco Pandolfi.

“Abbiamo piena fiducia nel candidato sindaco Francesco Pandolfi – affermano i rappresentanti della Lista Civica. “Abbiamo espresso le nostre istanze e i vari problemi di tutto questo territorio e Francesco ci ha ascoltato aprendosi e mostrandoci fiducia e grande voglia di fare e rappresentare. Siamo arrivati ad un degrado e ad un completo menefreghismo da parte di tutte le linee politiche che ci hanno amministrato e siamo stanchi delle solite promesse e frasi fatte, quindi riteniamo opportuno scendere in campo attivamente e appoggiare una persona nuova”.