Nel tardo pomeriggio un grave incidente stradale è avvenuto in via Bacaredda.

Un pedone 71enne, per cause in fase di accertamento, mentre attraversava la strada è stato investito da un’autobus.

A causa dell’urto il pedone è finito rovinosamente a terra e sono giunti sul posto i soccorritori del 118.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.