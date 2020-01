Durante il tavolo con l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino sono stati presi degli importanti impegni sulle politiche per il lavoro, sociali e di sostegno di diritto allo studio, sul recupero della capacità di spesa della Regione, in vista della manovra finanziaria che dovrebbe essere approvata entro marzo.

“Ci aspettiamo che nella finanziaria si rispettino gli impegni assunti, vogliamo comprendere l’indirizzo della programmazione 2021-2027”, ha dichiarato la segretaria della Uil Francesca Ticca al termine dell’incontro. Secondo Gavino Carta (Cisl) “temi fondamentali di cui tener conto sono il lavoro e il recupero della capacità di spesa della Regione”.

Michele Carrus (Cgil) ha fatto notare che “a questo appuntamento arriviamo con grande ritardo e senza documenti come il “Piano strategico regionale”. Per il resto, “abbiamo chiesto la conferma delle politiche per il lavoro, sociali e di sostegno a diritto allo studio, inoltre abbiamo puntato l’accento sulle politiche di sviluppo del territorio, di programmazione territoriale, e settoriali (incentivi mirati settorialmente)”.