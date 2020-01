I poliziotti di un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Cagliari, durante il servizio di controllo del territorio nella zona di Via Castelli, hanno scoperto una fiorente attività di spaccio nell’area del parcheggio sterrato osservando un continuo via vai di giovanissimi che, dopo aver preso contatti con un altro ragazzo, facevano la spola tra la strada e un’area poco illuminata, per poi scambiarsi qualcosa tra le mani.

Gli Agenti, con l’aiuto di altri colleghi, hanno deciso di intervenire ed hanno atteso il momento in cui si avvicinavano al giovane due ragazze che, dopo parlato con lui, si sono allontanate, restando però in attesa. Il ragazzo ha quindi raggiunto un albero poco distante, e, dopo essersi voltato più volte per accertarsi che nessuno potesse vederlo, si è inchinato e da un contenitore di latta ha preso degli involucri che pochi istanti dopo ha dato alle due ragazze.

Le due sono state fermate nella vicinissima Via Tuvumannu e sono state trovate in possesso di due bustine trasparenti contenti delle infiorescenze di canapa indiana e sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici di stupefacenti.

Nel frattempo altri due poliziotti hanno bloccato il giovane mentre si accingeva a controllare il barattolo di latta, al cui interno erano custoditi due borselli contenenti circa 11 grammi di marijuana, 32 di hashish e la 100 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Il ragazzo, un 17enne cagliaritano incensurato, è stato accompagnato negli uffici della Questura e dopo aver terminato gli accertamenti di rito, su disposizione del magistrato di turno presso il Tribunale per i Minori, è stato accompagnato al proprio domicilio e affidato al padre quale esercente la potestà genitoriale.