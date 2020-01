Ammontano a oltre 100mila euro i danni provocati dal devastante incendio scoppiato in un capannone agricolo in località Riu Pau a Guasila. In fumo sono andati un furgone, un trattore e materiale da lavoro.

L’incendio, divampato in piana notte, è stato domato dai vigili del fuoco di Sanluri. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Guasila e Villamar. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate: l’ipotesi più avvalorata al momento è quella del corto circuito. Nessuno è rimasto ferito.