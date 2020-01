E’ allarme in Cina per l’epidemia di un virus misterioso: oggi è stata diffusa la notizia di 17 ulteriori nuovi casi, di cui tre in gravi condizioni.

Aumentano le paure nello stato asiatico anche in vista delle vacanze del Capodanno lunare che porteranno nel centro del paese centinaia di milioni di persone.

Si tratterebbe di un nuovo ceppo di coronavirus che sta destando allarme a causa della sua connessione con la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), che uccise quasi 650 persone in Cina e a Hong Kong nel 2002-2003.

L’epicentro dell’epidemia è la città di Wuhan, dove sono state infettate ad oggi 62 persone, di cui 2 morte, 8 gravi e 19 dimesse; dei 17 nuovi casi, tre risulterebbero gravi.