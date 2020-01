Un anziano di 86 anni è finito nei guai dopo essere stato beccato in un night club dai carabinieri della stazione di Valledoria, nella provincia di Sassari, mentre avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari a scontare la pena per ricettazione.

L’uomo, al momento del blitz, che è avvenuto qualche giorno fa, si trovava in compagnia di due donne straniere e ora, a causa della sua “passione” per il gentil sesso, rischia di finire in carcere per evasione. In attesa del processo, forse anche a causa dell’età avanzata, l’86enne, a seguito della convalida del fermo, è stato rispedito ai domiciliari.