La catena alberghiera italiana Club Esse cerca personale: al via le selezioni per 400 posizioni lavorative tra direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping, intrattenimento, animazione sportiva e assistenza bagnanti.

Le figure cercate avranno il compito di coprire i ruoli vacanti per permettere alle strutture ricettive, 12 i villaggi estivi che ha in gestione o in proprietà in Sardegna, di affrontare a pieno organico l’estate 2020.

Sul sito (PER CANDIDARSI CLICCA QUI) si possono trovare tutte le informazioni utili e alla pagina “Lavora con noi” il form da compilare per proporre la propria candidatura. Le selezioni nell’isola partiranno da Cagliari, dove il 28 e 29 gennaio si terrà l’International Job Meeting al quartiere fieristico. In quell’occasione Club Esse incontrerà i candidati che si siano iscritti al sito di Sardegna Lavoro per l’appuntamento con il Job Meeting (PER ISCRIVERSI CLICCA QUI).

L’azienda cerca di assumere personale che si trovi già nelle vicinanze delle rispettive strutture, in modo tale da “valorizzare il territorio ed esaltare le competenze, le tradizioni e i sapori tipici, ma ci si può candidare anche per lo staff di animazione”.

Dopo l’appuntamento nel capoluogo, seguiranno altre giornate organizzate nelle strutture turistiche: il 28 febbraio a Cala Gonone (Nuoro) al Club Esse Palmasera (via del Bue Marino), dalle 14 alle 17, e il 29 a Stintino (Sassari) al Palazzetto dello Sport di via delle Frecce Tricolore, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Infine a Palau (Sassari) il 14 marzo al Club Esse Posada (via del Vecchio Marino), dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30.