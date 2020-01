I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Lanusei (Nu) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Lanusei, nei confronti di Federico Ecca, 25enne di Villagrande Strisaili e domiciliato ad Arzachena, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, presso il bar “Euro” di Villagrande Strisaili, in concorso col padre, è stato riconosciuto responsabile di “atti diretti in modo non equivoco a provocare la morte di Andrea Guglielmi, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, con l’aggravante dei motivi abietti e futili”.

In particolare, mentre il genitore, teneva bloccato Guglielmi, il figlio attingeva la vittima con una coltellata che gli ha provocato lesioni personali all’addome “idonee a cagionarne la morte in relazione allo strumento da punta e taglio utilizzato nonché per la regione corporea colpita”.

Nell’ambito della stessa indagine Valerio Ecca è stato denunciato per lesione personale aggravate in concorso e sono al vaglio degli inquirenti le posizioni di altri due soggetti.