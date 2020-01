BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj (46′ Dessena); Spalek (46′ Bjarnason); Torregrossa, Donnarumma (74′ Balotelli). All. Corini. A disp. Andrenacci, Aye, Gastaldello, Magnani, Martella, Semprini, Skrabb, Viviani.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (88′ Cerri), Cigarini (73′ Oliva), Rog (53′ Ionita); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran. A disp. Cragno, Rafael, Lykogiannis, Walikiewicz, Birsa, Cerri.

ARBITRO: Giua di Olbia.

AMMONITI: Ndoj, Torregrossa, Pisacane, Tonali, Nandez, Balotelli, Ionita, Pellegrini.

ESPULSO: Balotelli.

MARCATORI: 21′ Joao Pedro, 27′ Torregrossa; 48′ Torregrossa, 67′ Joao Pedro (rig).

Primo tempo

Cagliari in vantaggio quasi subito, al 20′, a segno Joao Pedro: Nandez riceve sulla destra, prende il fondo e arriva al centro, ma la supremazia dei rossoblù dura meno di 10 minuti, il Brescia pareggia con Ernesto Torregrossa: calcio di punizione battuto in maniera perfetta da Tonali, Torregrossa salta più in alto di tutti e batte di testa Olsen.

Secondo tempo

Il secondo tempo sembra subito favorevole per il Brescia, con Torregrossa che segna un bel gol capolavoro e permette la rimonta delle rondinelle. Nuovamente al 20′ il Cagliari guadagna il pareggio, a segno sempre Joao Pedro, questa volta dal dischetto. Romulo aveva cercato un passaggio per Tonali in area, ma è stato anticipato da Simeone, che nel contatto finisce è finito terra, ed è subito rigore.

Al 74′ Corini entra in campo Mario Balotelli, ma dura solo 7 minuti: si lascia andare per due volte ad un “vaffa” plateale e l’arbitro tira fuori il rosso.

L’incontro finisce in un pareggio e le squadre tornano a casa con un 2-2.