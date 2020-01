Il coordinatore dell’esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli si esprime in merito al Ddl sul Piano Casa: “La Lega di Salvini va all’assalto delle coste della Sardegna, un gioiello ambientale conosciuto in tutto il mondo, aprendo la porta al cemento e alla speculazione: è quello che prevede un Disegno di Legge approvato dalla Giunta sardo-leghista di Solinas il 23 dicembre scorso e che nelle prossime ore andrà in discussione per l’approvazione definitiva nel Consiglio regionale”.

“La norma prevede la possibilità di poter edificare sulle coste, anche nella fascia protetta dei 300 metri in contrasto con il Piano Paesaggistico e con la Legge Salvacoste della stessa Regione. La Legge in discussione prevede la possibilità di ampliare cubature anche nelle zone agricole, nelle strutture recettive esistenti – sostiene Bonelli – questo Disegno di Legge se verrà approvato determinerà una drammatica e significativa trasformazione delle coste sarde, con una potenzialità di oltre 2 milioni di metricubi di cemento scaricati sulle spiagge e sulle aree limitrofe”.

“Su questo come Verdi siamo pronti a una grande battaglia, come abbiamo fatto in passato per difendere le coste della Sardegna dalla cementificazione non solo chiedendo al Governo italiano di intervenire per bocciare la legge, ma utilizzeremo tutti gli strumenti giuridici, ricorrendo anche in Europa per fermare questa operazione inaccettabile”, conclude.