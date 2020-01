Giovane di Cuglieri “maledice” Paolo Bonolis con una poesia in sardo ma…

“Frastimo, ma no isco frastimare

ca Deus non m’hat dadu su destinu.

Males cantas renas b’hat in mare

e unzas cantu pesat su terrinu.

Su cannau ti tostet su Buzinu

manzanu a carre lenta a t’impicare.

Minutos cantu zirat su rellozu

ti dian issacadas de puntorzu”.

E’ la poesia in sardo dedicata da un giovane di Cuglieri a Paolo Bonolis durante la sua partecipazione al game show di Canale 5 Avanti un altro andato in onda domenica 19 gennaio.

L’estratto risulta essere parte di una poesia di Sebastiano Moretti Pittanu (Tresnuraghes 1868 -1932), scritta contro un prete che gli ha negato l’acqua da bere in un convento.

Si tratta di una maledizione, quindi, la cui traduzione suona più o meno così:

Bestemmio ma non so bestemmiare perché Dio non mi ha dato questo destino. Ti scendano addosso tanti mali quanta sabbia c’è nel mare e a quante once pesa il terreno. Domani mattina il demonio ti metta la fune al collo per impiccarti. Ti pungano con un pungolo tanti minuti quanti ne girano su un orologio.

Il conduttore, ignaro del significato della poesia, si è mostrato incuriosito e ha ringraziato.

Il popolo del web si è scatenato ma qualcuno puntualizza: “In alcune parti della Sardegna, nonostante paia un anatema, la poesia viene utilizzata come buon auspicio”.