La settimana si preannuncia positiva per i segni di fuoco, soprattutto in ambito sentimentale. I single potranno fare ottimi incontri, mentre sul lavoro non mancheranno le buone notizie. Settimana serena per i segni di aria, ci saranno buone notizie per l’amore, sia per le coppie che per i single. Sul lavoro ci saranno pochi stimoli, ma potrebbero esserci miglioramenti nel fine settimana. Periodo tranquillo per i segni di terra, anche se sorgeranno dei dubbi sul partner bisogna essere comprensivi e attendere prima di prendere una decisione. Sul lavoro potrete fare incontri molto interessanti. In vista progetti importanti per i segni d’acqua, in particolare per chi ha la certezza di avere accanto la persona giusta. Chi invece ha avuto una crisi di coppia dovrà attendere gli sviluppi futuri della relazione. Sulla sfera lavorativa ci sono belle novità, ma bisogna distinguere le occasioni migliori per crescere. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: l’ambito sentimentale della vostra vita sembra al momento essere l’unica cosa certa per voi. Avrete infatti al vostro fianco un partner su cui poter fare affidamento in ogni momento. Purtroppo però non mancheranno alcune difficoltà da affrontare, magari per i figli o per questioni familiari. Se siete single prestate particolare attenzione alle giornate di venerdì e sabato, quando gli incontri si moltiplicheranno.

Lavoro: buone notizie per chi è in cerca di un’occupazione, potrebbero arrivare delle proposte accattivanti che attireranno il vostro interesse. Fate comunque attenzione a rimanere con i piedi per terra, non tutto quello che vi viene proposto è oro colato. Dovrete quindi valutare bene le condizioni lavorative in modo tale da poter scegliere a vostro vantaggio.

Toro

Amore: questa settimana Venere smetterà di essere in opposizione e vi sembrerà di ritrovare una serenità che da tempo non percepivate. L’intesa di coppia andrà a gonfie vele e vi sentirete appagati. Chi invece è single, potrà incontrare nuove persone molto interessanti. Attenzione però ai malintesi, potrebbero creare polemiche e critiche di troppo.

Lavoro: settimana un po’ monotona per i nati del segno, le giornate scorrono lentamente e siete in cerca di cambiamenti. Potreste cominciare ad eliminare tutto ciò che non vi va bene, come ad esempio lasciare un lavoro che non vi piace per cercare di fare ciò che invece desiderate.

Gemelli

Amore: in questa settimana potreste sentire l’esigenza di una maggiore libertà. Chi ha una relazione di coppia potrebbe sentirsi soffocato dal partner. Venere in opposizione vi renderà maggiormente consapevoli sui dubbi che nutrite sulla vostra relazione. I single alla ricerca della tranquillità faranno bene a frequentare compagnie meno trasgressive.

Lavoro: sul lavoro cercate di non essere troppo impulsivi e di non lasciarvi prendere in maniera eccessiva dalla mania di protagonismo che spesso vi contraddistingue. Lasciate agli altri lo spazio che meritano e date prova anche voi di essere idonei a prendervi impegni di grossa portata. L’oroscopo consiglia di mettervi all’opera per mostrare le vostre qualità migliori.

Cancro

Amore: questa settimana sarete impegnati a risolvere alcune questioni amorose che non vi danno tregua da qualche giorno. Mercoledì potrebbe essere la giornata giusta per prendere una decisione definitiva, che potrebbe dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Non ci sono novità rilevanti per i single ma l’attesa non sarà troppo lunga.

Lavoro: potreste riscontrare delle difficoltà nel portare avanti i vostri progetti perché chi vi sta intorno proverà ad ostacolarvi. Mercurio opposto complicherà le trattative e sarà quindi difficile chiudere nuovi accordi. Cercate però di rimanere determinati e continuare a credere nei vostri obiettivi. Le soddisfazioni prima o poi arriveranno.

Leone

Amore: la Luna in congiunzione sul vostro segno zodiacale questa settimana sarà in grado di regalarvi delle belle emozioni. L’amore farà da protagonista in queste vostre giornate e grazie a Venere ritroverete una certa serenità nel focolare domestico, ma anche una bella dose di passionalità con il partner. Per chi è single potrebbero presto nascere nuove relazioni.

Lavoro: questo sarà per voi un periodo molto fortunato, specialmente durante le giornate di lunedì e martedì. Siete alla ricerca di nuovi stimoli lavorativi e troverete le occasioni giuste per intraprendere una carriera folgorante. Riuscirete a fare colpo sui vostri superiori grazie a Giove e Marte, che supportano tutte le vostre iniziative.

Vergine

Amore: sta per iniziare per voi una settimana molto tranquilla, in cui potranno esserci addirittura delle giornate noiose. In ambito sentimentale potrebbero sorgervi dei dubbi sul partner e potrebbero venirsi a creare dei dissapori. Dovrete stare attenti a non esagerare con le parole se non volete che la situazione degeneri. Per i single invece, sono previste delle buone novità.

Lavoro: sul lavoro potrete fare incontri molto interessanti. Soprattutto tra martedì e mercoledì ci saranno delle belle novità che potrebbero cambiare definitivamente il vostro futuro professionale. Anche se potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo da superare, il futuro si prospetta molto proficuo e denso di progetti.

Bilancia

Amore: questa settimana l’oroscopo annuncia giorni di serenità per i Bilancia, soprattutto in ambito sentimentale. Con la Luna che entra nel segno ci saranno buone notizie, sia per le coppie che per i single. L’intesa è al top e chi è alla ricerca di nuove conoscenze troverà pane per i suoi denti. Sta per arrivare un periodo di grande passione difficile da controllare.

Lavoro: in questa settimana le giornate poco stimolanti sul lavoro saranno soprattutto lunedì e martedì, tuttavia la situazione andrà a migliorare verso la fine della settimana. Non sempre riuscirete a portare a termine i vostri impegni a causa della pigrizia e questo causerà un sovraccarico nelle cose da fare. Se organizzate meglio il vostro tempo, però, troverete anche quello per risolvere le questioni urgenti.

Scorpione

Amore: è in arrivo una settimana con periodi altalenanti per i nati del segno. La vostra caparbietà è spesso motivo di discussione con il partner, volete infatti avere ragione a tutti i costi su ogni cosa. Questo atteggiamento compromette il dialogo e azzera l’intesa. I primi giorni saranno accompagnati da accese discussioni che, però, si dissolveranno con l’arrivo del weekend. I single sono in attesa di nuovi incontri.

Lavoro: questa settimana sarete sommersi di impegni di lavoro e con l’umore che vi ritrovate vi sarà difficile far fronte a tutto. Non vi resta che farvi aiutare da qualcuno che ritenete all’altezza. A metà settimana potrebbero esserci dei miglioramenti e probabilmente sarete più disposti a concentrarvi meglio sul lavoro.

Sagittario

Amore: l’inizio settimana potreste avere un atteggiamento ambiguo con la persona amata. La gelosia potrebbe peggiorare l’intesa e far sorgere dubbi sui vostri sentimenti. Chi è single e ha chiuso da poco una frequentazione avrà tante opportunità per fare nuove conoscenze.

Lavoro: è un periodo intenso per il lavoro e i troppi impegni non vi permettono di staccare la spina. Per il resto, la settimana scorrerà serena e gli eventi saranno favorevoli per stringere accordi e collaborazioni. Avrete anche parole di stima da parte di alcuni colleghi che apprezzeranno le vostre qualità.

Capricorno

Amore: in ambito amoroso potrebbe essere il giusto momento per passare alla fase successiva del vostro rapporto. Chi ha una storia importante potrebbe fare il grande passo, mentre chi desidera un figlio potrà realizzare questo desiderio. Novità in vista anche per i single, che potranno incontrare l’anima gemella.

Lavoro: la settimana sarà positiva sul fronte professionale. Nel lavoro ci sarà un’importante novità riguardo all’organizzazione, che vi porterà alcuni vantaggi. Si presenteranno delle belle opportunità da sfruttare per ottenere il massimo. Sarà vostro compito scegliere quelle che potranno dare una svolta al vostro futuro.

Acquario

Amore: in questa settimana vi troverete di fronte a delle decisioni importanti per la vita sentimentale. Soprattutto se state vivendo due storie contemporaneamente sarete dubbiosi e non sarà facile fare una scelta. Tuttavia, l’oroscopo consiglia di ascoltare il cuore oppure di rimandare la decisione. Sabato e domenica saranno due giornate ricche di sorprese per i single.

Lavoro: la settimana potrebbe rivelarsi quella giusta per realizzare i progetti a cui tenete. La fortuna potrebbe essere dalla vostra parte grazie all’energia di Giove, per cui varrà la pena sfruttare al massimo ogni occasione. Sarà anche una settimana dove sono previste alcune sorprese per chi svolge una professione inerente all’arte.

Pesci

Amore: se avete la certezza di avere accanto la persona giusta questa settimana potrete fare progetti importanti. Invece, chi ha avuto una crisi di coppia sicuramente ancora non saprà cosa fare e il malumore si rifletterà sull’ambito familiare. Le cose andranno comunque meglio da mercoledì, quando anche per i single ci saranno incontri interessanti.

Lavoro: questa settimana i pianeti annunciano novità sulla sfera lavorativa, tuttavia con l’umore che vi ritrovate difficilmente riuscirete a distinguere le occasioni migliori per crescere. Ma non perdetevi d’animo e fate affidamento alla vostra grinta per superare ogni difficoltà. Evitate però di comunicare agli altri il nervosismo, tenetelo solo per voi.