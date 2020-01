“Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto”. Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti e sul voto previsto per il pomeriggio della Giunta per l’immunità del Senato.

Attesa per il voto della giunta per le immunità sull’autorizzazionea procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti, il leader della Lega, Matteo Salvini, fa sapere che chiederà ai senatori, anche a quelli della Lega, di votare sì al suo processo.

Ma si trovi un tribunale abbastanza grande, dice, “perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia”. “Salvini sta usando un tema della giustizia per motivi politici e personali, come sul caso Diciotti e sul Russiagate. Quella della Gregoretti è una vicenda solo giudiziaria, ma lui pretende l’impunità”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti.