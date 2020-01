Ha deciso di prendersi del tempo prima di sporgere denuncia, il padre del 13enne vittima da un anno di presunti episodi di bullismo a Elmas. Il padre avrebbe spiegato ai militari di voler parlare con il dirigente scolastico dell’istituto frequentato dal figlio e dal ragazzo che lo avrebbe preso di mira, solo in un secondo momento deciderà se presentare querela.

In caserma, il genitore ha confermato due episodi di violenza: il primo, l’aggressione di un anno fa avvenuta al campo sportivo di Elmas e la seconda, l’ultima, quella di sabato scorso per strada. Il bullo era spalleggiato da suoi coetanei. I carabinieri stanno indagando per l’individuazione di altri possibili complici o protagonista di questa vicenda e rimangono in attesa che il padre della vittima prenda una decisione.