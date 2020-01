Parte la nuova stagione teatrale a Sanluri con una novità: il pubblico, alla fine dello spettacolo, può dare i voti a quanto visto e sentito. “Uno stimolo in più a fare bene – ha detto la direttrice artistica Rosalba Piras di Abaco Teatro durante la presentazione della stagione – ma finora abbiamo raccolto risultati eccellenti”.

In altre parole, gli spettatori, a fine spettacolo, possono esprimere un giudizio depositando all’interno di una cassetta sia il voto che un commento.

Un’altra chicca sarà la partecipazione di un attore novantenne, Francesco Grecu: interpreta il ruolo di colonnello in “Oltre il muro”, rappresentazione dedicata ai pazienti e agli operatori dell’ex manicomio di Villa Clara a Cagliari. Tra i nomi di spicco anche quello di Giobbe Covatta, in scena il prossimo 26 gennaio con “6 gradi“, spettacolo incentrato sul tema della sostenibilità del pianeta. Nel cartellone anche un omaggio a Fabrizio De André.

L’appuntamento sarà domenica 26 gennaio alle 20.30 con

Covatta con “6 gradi”. Poi “L’Ultima Risata” di Abaco Teatro in

scena martedì 28 e mercoledì 29 gennaio alle 11 al Teatro di

Sanluri in occasione della Giornata della Memoria: due giorni dedicati alle scuole con lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Rosalba Piras e Tiziano Polese sulla epopea de “I comici cabarettisti ebrei dai palcoscenici tedeschi ai campi di concentramento”. Ultima tappa il 24 maggio alle

19.30 “Oltre il Muro” di Abaco Teatro e L@b Sanluri 2019,

liberamente ispirato a “Qualcuno volò sul nido del cuculo”.