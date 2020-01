Un anziano di 80 anni è caduto dalle scale nella sua casa a Villaputzu, senza più riuscire a muoversi o a rialzarsi. L’allarme è scattato durante il pomeriggio quando, lo stesso uomo, è riuscito a prendere il telefono e ad avvertire i carabinieri dell’accaduto. Purtroppo, però, l’anziano non ha fornito né il proprio nome né l’indirizzo di casa, motivo per il quale i militari della stazione di Villaputzu hanno individuato l’abitazione dell’uomo con qualche difficoltà.

Giunti sul posto, hanno aperto il cancello e sono entrati in casa, trovando l’anziano steso a terra, dolorante. Sul posto è poi arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il pensionato all’ospedale di Muravera: non è in pericolo di vita.