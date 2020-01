Il maltempo in queste ore sta creando disagi in tutta l’Isola, soprattutto nelle province di Oristano (con diversi interventi dei vigili del fuoco) e Cagliari. Le piogge sono così forti da aver obbligato la Protezione civile a emanare una nuova allerta meteo.

Alcuni disagi si sono riscontrati anche nella mensa universitaria di piazza Michelangelo a Cagliari: il vento ha infatti divelto una finestra. Ogni tentativo di richiuderla si è rivelato inutile. A darne notizia è stata l’associazione studentesca Reset Unica. “A distanza di due soli mesi – scrivono in una nota – abbiamo avuto il crollo del controsoffitto in via Trentino, la rottura dei tubi della cittadella universitaria e l’allagamento, con successiva chiusura, della biblioteca di Giurisprudenza”.

“Oggi gira la ruota e tocca alla mensa di piazza Michelangelo – spiegano – Sebbene questo episodio sia sicuramente meno d’impatto dei precedenti, è sintomo della scarsa attenzione rivolta alla sicurezza degli edifici, degli studenti e delle studentesse. Stiamo segnalando questo ennesimo disservizio e vigileremo – assicurano – che tutto torni al suo posto”.