Il padre pretendeva che firmasse i documenti necessari per la richiesta del reddito di cittadinanza, lui si è rifiutato, è quindi partita la lita e poi il triste epilogo: il 31enne, impugnato un coltello da cucina, si sarebbe scaraventato sull’uomo, ferendolo al petto.

E’ successo a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, nel quartiere popolare della città. La vittima è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale civile di Cosenza in gravi condizioni, dove è ora ricoverata in prognosi riservata e, secondo le prime informazioni, in pericolo di vita.

Il giovane, N.M. di 31 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro con l’accusa di tentato omicidio.