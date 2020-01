Mancano solo due settimane alla scadenza del mandato di Soprintendente e Consiglio di indirizzo del Lirico di Cagliari. Il Cdi si riunirà per il 5 febbraio: sarà probabilmente questa la data che potrebbe confermare, in extremis, la figura di Nicola Colabianchi alla guida del Teatro.

Il Consiglio lo aveva scelto come soprintendente lo scorso 4 novembre. Poco giorni dopo, diciotto giorni per la precisione, venne ratificata la decisione ai Beni culturali, ma con una data di scadenza molto ravvicinata, il 22 dicembre, giorno di conclusione del mandato di tutti i Cdi nazionali.

Tutto lascia pensare che non ci dovrebbero essere problemi per la sua nomina: il Cdi sembra intenzionato a confermare Colabianchi alla guida del Teatro. Per quanto riguarda il rappresentante nel Consiglio di indirizzo del Comune di Cagliari, dal sindaco Paolo Truzzu, in qualità di presidente della Fondazione, è già arrivata l’indicazione di Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia del Policlinico di Monserrato.